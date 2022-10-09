Запорізьку АЕС підключили до енергомережі України після пошкодження лінії зв'язку
У неділю, 9 жовтня, спеціалісти відремонтували високовольтну лінію зв'язку Запорізької АЕС. Тепер станцію знову підключено до енергосистеми України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.
За даними компанії, було відновлено лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська.
"Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС з живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України", - йдеться у повідомленні "Енергоатому".
Також зазначається, що радіаційний фон на станції та біля неї не змінювався і знаходиться в межах норми.
При цьому підкреслюється, що росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС, наближаючи світ до ядерної катастрофи.
Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.
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