ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20

Новость на русском →
Неділя 09 жовтня 2022 16:11
Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20 Фото: ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня (t.me/starukhofficial)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, внаслідок ракетного обстрілу, який стався 6 жовтня, зросла кількість загиблих. Рятувальники завершили розбирати завали зруйнованих будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - заявив Старух.

Станом на 8 жовтня, було відомо, що за першою адресою рятувальники деблокували 15 загиблих людей, серед яких була одна дитина й врятували шістьох. За другою адресою - витягли трьох загиблих й врятували 15 людей.

Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівках Запоріжжя вранці. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.

Спочатку було відомо про постраждалих 10 осіб та одного загиблого, однак їх кількість продовжувала зростати. Пізніше в цей же день в Запоріжжі знову пролунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл із зенітно-ракетної системи С-300 центральної частини міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Російська Федерація
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману