У Москві розпочалися арешти військових. Центр міста перекрили, - ГУР
У російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. З цією метою у центрі міста частково перекрито автомобільний рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
Відомо, що до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.
Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.
Водночас у російських ЗМІ з'явилася заява прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, що звернення президента РФ Володимира Путіна до росіян найближчим часом не планується.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.
Також ми писали, що у Федеральній службі військ Росгвардії відбулися кадрові зміни через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.
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