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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла, є загроза повного руйнування будинку

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 18:36
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла, є загроза повного руйнування будинку Фото: кількість жертв внаслідок удару по Запоріжжю зросла, є загроза повного руйнування будинку (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару окупантів по Запоріжжю зросла до 13 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Наразі відомо про те, що 89 мирних мешканців отримали поранення, серед них 11 дітей.

"На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території - з районів Мелітополя та Бердянська.

В результаті атаки було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

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