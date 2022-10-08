ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ, - джерела

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 11:01
Підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ, - джерела Фото: на Кримському мосту стався вибух (t.me/u_now)
Автор: Ростислав Шаправський

Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас, у самій СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У відомстві прямо не коментують, але натякають, що мають відношення до цієї операції. Так, у своєму Telegram-каналі СБУ опублікувала фото пошкодженого мосту, прокоментувавши його комічним віршем.

Що сталося

Сьогодні вранці у соцмережах опублікували багато фото та відео, на яких була зафіксована пожежа на Кримському мосту. Пізніше з'явилися кадри і з пошкодженим автомобільним полотном та моментом вибуху на Кримському мосту.

Колаборанти спочатку стверджували, що на мосту сталася пожежа залізничної цистерни з паливом, але пізніше в Росії заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, що і спричинило руйнування.

Наразі проїзд через Кримський міст закрито. Російська залізниця також зупинила рух потягів та продаж квитків з Криму та в Крим. Колаборанти заявляють, що почали запуск поромної переправи, а також стверджують, про існування сухопутного коридору через окуповані території України.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін вже відреагував на інцидент з Кримським мостом.

Водночас у Кремлі не можуть сказати, скільки часу знадобиться на ремонт Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вибух Крымский мост
NEWS
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході