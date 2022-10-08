Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є руйнування та поранені
Російські окупаційні війська вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також поранено трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: наслідки обстрілу міста Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"Внаслідок удару 3 людей травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - розповів він.
Кириленко попередив, що вся Донецька область знаходиться в зоні підвищеного ризику - "прильоти можуть бути кудись і коли завгодно".
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - додав він.
Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.
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