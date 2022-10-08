ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є руйнування та поранені

Новость на русском →
Донецьк, Субота 08 жовтня 2022 16:09
Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є руйнування та поранені Фото: окупанти знову обстріляли Донецьку області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: наслідки обстрілу міста Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Внаслідок удару 3 людей травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - розповів він.

Кириленко попередив, що вся Донецька область знаходиться в зоні підвищеного ризику - "прильоти можуть бути кудись і коли завгодно".

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - додав він.

Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході