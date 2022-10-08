ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина

Новость на русском →
Курахове, Субота 08 жовтня 2022 20:32
Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина Фото: Російська атака по Кураховому у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Поліцейський згадує, що ще два місяці тому, на місці вибуху проводилась роздача гуманітарної допомоги та людей вмовляли поїхати з небезпечного регіону.

За словами поліцейського, минулий обстріл не був таким серйозним, тому люди вирішили не їхати з Курахового.

Правоохоронець повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі, внаслідок чого загинула цивільна особа, яку тривалий час не могли дістати з-під завалів.

Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина

Курахове знаходиться майже на лінії фронту, а до окраїни Донецька менше 20 кілометрів.

Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Також російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході