Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Поліцейський згадує, що ще два місяці тому, на місці вибуху проводилась роздача гуманітарної допомоги та людей вмовляли поїхати з небезпечного регіону.
За словами поліцейського, минулий обстріл не був таким серйозним, тому люди вирішили не їхати з Курахового.
Правоохоронець повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі, внаслідок чого загинула цивільна особа, яку тривалий час не могли дістати з-під завалів.
Курахове знаходиться майже на лінії фронту, а до окраїни Донецька менше 20 кілометрів.
Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є руйнування та поранені.
Також російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.
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