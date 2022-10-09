Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, - ГУР

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО.

"Ми бачимо заходи, які проводяться Росією для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) й Олександра Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Наразі Білорусь зосередила біля кордону з Україною 6 батальйонів командування сил спеціальних операцій.

"Лукашенко готовий віддати все що в нього є, хай це використовує Росія, але щоб сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни", - додає представник ГУР.