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Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, - ГУР

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Неділя 09 жовтня 2022 14:30
Путін намагається змусити Лукашенка вступити у відкриту війну проти України, - ГУР Фото: президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація намагається змусити Білорусь відкрито розв'язати війну проти України. Біля українсько-білоруського кордону зосереджено 6 батальйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО.

"Ми бачимо заходи, які проводяться Росією для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) й Олександра Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Наразі Білорусь зосередила біля кордону з Україною 6 батальйонів командування сил спеціальних операцій.

"Лукашенко готовий віддати все що в нього є, хай це використовує Росія, але щоб сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни", - додає представник ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, Білорусь готується організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування по "звільненню" територій. Не виключено, що країна може спробувати захопити прикордонні території України.

Також військовий експерт Владислав Селезньов висловився щодо ризику нападу Білорусі на Україну.

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