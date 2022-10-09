Росія звинуватила "українські спецслужби" у вибуху на Кримському мості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

За його інформацією, вибух на Кримському мості готували "українські спецслужби". Він також доповів президенту РФ, що нібито у підготовці вибуху "українським спецслужбам" допомагали громадяни Росії та третіх держав.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що це призвело до руйнування двох прольотів переправи та пошкодження 1,3 кілометра залізничного полотна.

Докладніше про вибух на Кримському мості і як це може вплинути на війну, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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