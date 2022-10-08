У Зеленського припустили, хто стоїть за вибухом на Кримському мосту

Вибух на Кримському мості могли організувати росіяни. Надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.