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Німеччина підготувала черговий пакет військової допомоги для України: ЗМІ дізналися зміст

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Берлін, Неділя 09 жовтня 2022 15:47
Німеччина підготувала черговий пакет військової допомоги для України: ЗМІ дізналися зміст Фото: Німеччина підготувала черговий пакет військової допомоги для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Німеччини підготував для бійців ЗСУ новий пакет військової допомоги на 11 мільйонів євро. До нього увійде одяг та спорядження на зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, Німеччина хоче "якнайшвидше" поставити для українських військових спорядження для зимового періоду. Нашим захисникам планують передати 100 тисяч комплектів термобілизни, 100 наметів для екіпажів, що обігріваються, сотні мобільних електрогенераторів і продовольчі пакети.

Таке рішення влада Німеччини ухвалила після того, як міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн НАТО з терміновим проханням про передачу нашим військовим зимового спорядження. Ще кілька країн Альянсу, окрім Німеччини, вже також ухвалили аналогічне рішення про нові пакети допомоги для України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Також ми писали, що Німеччина передала українським військовим дві одиниці броньованої ремонтно-евакуаційної техніки Bergepanzer 2.

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