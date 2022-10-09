Гайдай розповів, які населені пункти ЗСУ звільнили в Луганській області

Українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області. У них вже пройшли стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

У Красноріченській селищній громаді Сватівського району деокуповано такі села:

Він зазначив, що влада не могла повідомити про звільнення населених пунктів раніше, адже там тривали стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, 5 жовтня українські військові розпочали деокупацію Луганської області.

Сьогодні Гайдай повідомив, що ЗСУ контролюють сім населених пунктів, але не розповів, які саме.

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