В МВС розповіли, в чому "великий плюс" пошкодження Кримського мосту для України

Пошкодження Керченського мосту, що з’єднує територію Росії з окупованим Кримом суттєво ускладнює окупантам постачання всього необхідного на півострів, в тому числі і зброї. Для України - це "великий плюс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону .

"Кримський міст - це ключова логістична ланка, яка зв'язує Росію з Кримом, а далі вже з Херсонською областю. Станом на зараз офіційно заявлено росіянами, що він закритий... Логістично у них різко ускладнюється постачання всього чого тільки можна, від продовольства і пального, до постачання зброї в Крим та Херсонську область. Для нас це великий плюс", - сказав він.

Як повідомлялося, рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".

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