З масового поховання у Лимані ексгумували вже 20 тіл, серед них - діти

В Лимані Донецької області наа місці масового поховання ексгумували вже 20 тіл, серед них - діти. Розкопки тривають на двох локаціях - в одній поховано близько 200 людей, інша - братська могила бійців ЗСУ, що представляє собою траншею довжиною 40 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші - безіменні. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ", - додають в поліції.

Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів.

"Цивільних поховано в одиночних могилах, військових - у траншеї завдовжки 40 метрів. Серед жертв є діти", - йдеться в повідомленні.

За словами одного зі свідків, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.