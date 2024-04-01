Удари РФ по енергетиці України та ротація на Банковій: новини за вихідні

Російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема атакувавши енергетичні об'єкти. А президент Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників та уповноважених.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 30 березня:

Новини за 31 березня:

Ротація в Офісі президента

Президент Володимир Зеленський указами від 30 березня звільнив низку своїх радників та уповноважених. Так, своїми указами глава держави звільнив:

позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);

позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);

позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210);

уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України Альону Вербицьку (указ №208);

позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову (указ №209).

Пізніше глава держави у своєму вечірньому зверненні заявив, що кадрові зміни у державних інституціях будуть продовжені.

"Це ще не все. Не всі рішення, які були підготовлені", - сказав президент та додав, що 30 березня вже є нові укази стосовно радників на Банковій.

Детальніше про таку ротацію на Банковій і як Зеленський влаштував перестановки в РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Масований повітряний удар 31 березня

Російські загарбники у ніч проти 31 березня вчергове завдали по Україні комбінованого повітряного удару, зокрема із використанням стратегічної авіації. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555; 11 дронів-камікадзе типу "Шахед"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами і засобами ППО було знищено 18 повітряних цілей, а саме: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".

Зазначимо, ворожі ракети долетіли аж до заходу України. До слова, у Польщі підняли військову авіацію через цю ракетну атаку по Україні. Також в "Укренерго" розповіли, що російські терористи атакували високовольтні підстанції в південному регіоні України. Внаслідок ударів були застосовані аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах, виникли проблеми з водою у частині міста. Через падіння уламків збитого "Шахеда" в Одеській області горів енергетичний об'єкт.

Також повідомлялося, що уламки однієї з повітряних цілей пошкодили електроопору в Рівненській області. У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури - внаслідок атаки загинули дві людини.

Усі наслідки нічної атаки ворога 31 березня можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація з енергосистемою України

У Харкові знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла, розповіли в Міністерстві енергетики України. У відомстві пояснили, що такий крок пов'язаний із ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних російських обстрілів, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

В Одесі через обмеження подачі електроенергії припинили роботу електротранспорту. Також частина міста залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції. Додамо, в області 31 березня горів енергооб'єкт через падіння уламків ворожого дрона.

Як заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, дефіциту в енергосистемі наразі немає, і вона працює збалансовано, але ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

Також заступниця глави Міненерго 30 березня запевнила, що наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.

"Укренерго" 30 березня доручило операторам застосувати графіки відключень світла у Сумській, Кіровоградській та Донецькій областях. Того ж дня глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії. А за даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення.

Як заявив президент Володимир Зеленський, удари російських окупантів зараз націлені саме на енергетичне знекровлення України.

У Фінляндії висловилися про можливість відправки західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна не виключає можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому. Але зараз у цьому нема потреби.

На думку глави МЗС, президент Франції Еммануель Макрон вчинив вірно, коли змусив Росію роздумувати, якими можуть бути "червоні лінії" у підтримці України з боку Заходу.

Додамо, голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве під час пресбрифінгу в Одесі сказала про те, що парламент країни досі вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну.

Розподіл бюджету Міноборони

Понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим, розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Ще 20% - на закупівлю озброєння.

За його словами, бюджет міністерства можна умовно розділити на три великі частини. Перша і найбільша - грошове забезпечення і бойові виплати військовим. Друга - це закупівля озброєння та військової техніки. На ці потреби передбачено 20% коштів. І третя частина, додав чиновник, - це експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт.

Росія знову звинуватила Україну в "терактах", а СБУ різко відповіла

Російське МЗС заявило про нібито причетність України до теракту в ТЦ під Москвою, а також зажадало арешту голови Служби безпеки України Василя Малюка. В СБУ назвали цю заяву нікчемною.

У заяві зовнішньодипломатичного відомства країни-агресора офіційно стверджувалося, зокрема, що теракт у "Crocus City Hall" 22 березня начебто має "український слід".

"Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", - розказували у МЗС РФ.

Як зазначили в СБУ, намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, російське міністерство забуває, що саме диктатор Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

В спецслужбі додали, що будь-які слова російського МЗС "є нікчемними".

Росія може застосувати накопичені "Калібри"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

Військова допомога Україні від Франції

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж готує для України новий пакет військової допомоги. Він буде включати сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster 30 для системи ППО SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом системи Patriot.

Чиновник зазначив, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою.

Дані про кількість жертв російських окупантів у Бучі

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов у другу річницю звільнення Бучі 31 березня заявив, що правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у цьому місті.

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, і триває їхній розшук. Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі - 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини російських окупантів.

Передача ЗСУ зброї та техніки вітчизняного виробництва

Серед допущених від початку цього року до експлуатації у ЗСУ зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва найбільша група є боєприпаси, розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він зазначив, що загалом за 3 місяці МОУ допустило до експлуатації понад 80 зразків вітчизняної зброї.

Другою групою зразків за кількістю є безпілотники. Третьою - наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ. Крім того, каже Гаврилюк, у цьому переліку також є броньована та спеціальна техніка, 120 мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби.

Питання допомоги США для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні, розповів сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. Очікується, що це відбудеться після повернення Конгресу з великодніх канікул вже 9 квітня.

Конгресмен зазначив, що спікер Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну, як безпосередньо українському президенту Володимиру Зеленському, так і публічно.

Також Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Гроші на ініциативу Чехії щодо снарядів для України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.

За його словами, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах. Він додав, що суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо, розповів естонський міністр.

ЗСУ відомий якісний та кількісний склад окупантів у Криму

Наразі Силам оборони відомо, з кого формується, які сили та засоби застосовує угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі, та протидіє на Херсонському та Запорізькому напрямках, сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона додала, що також відомо приблизний склад накопичення, що є у Криму. За словами Гуменюк, ворог усвідомлює, що вогневий контроль ЗСУ може бути дуже конкретним по цих напрямках.

Постачання боєприпасів для ЗРК Gepard

За даними німецького видання BILD, днями стало відомо, що постачання боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, які застосовують військові ЗСУ, дещо покращилося.

Перед тим влітку ЗМІ повідомляли, що у Німеччині не вистачає боєприпасів до "Гепардів", а через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Пізніше у Міноборони ФРН заявили, що нарощують поставки.

Вибух у п'ятиповерхівці в Білій Церкві

У Білій Церкві Київської області стався вибух невстановленого предмета в одній з квартир 5-поверхового будинку. Також була пожежа.

Під час локалізації пожежі та рятувальних робіт у двох квартирах виявили тіла двох загиблих.