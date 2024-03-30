З Кринок у Херсонській області не повертається 60-70% штурмових груп ворога, - Гуменюк

З Кринок на лівобережжі Херсонської області не повертається 60-70% штурмових груп ворога. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших (військових, - ред.) з плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, - ред.) з формуванням штурмових підрозділів", - пояснила вона.

Як зазначила Гуменюк, окупанти вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, з третьої лінії оборони. За її словами, з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога.

"Такі серйозні втрати для ворога - це кожен раз, крім реально знищення особистого складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані", - додала речниця.