З Кринок у Херсонській області не повертається 60-70% штурмових груп ворога, - Гуменюк
З Кринок на лівобережжі Херсонської області не повертається 60-70% штурмових груп ворога. Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі FREEДОМ.
"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших (військових, - ред.) з плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, - ред.) з формуванням штурмових підрозділів", - пояснила вона.
Як зазначила Гуменюк, окупанти вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, з третьої лінії оборони. За її словами, з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога.
"Такі серйозні втрати для ворога - це кожен раз, крім реально знищення особистого складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані", - додала речниця.
Ситуація на лівому березі Херсонської області
Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.
6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.
Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.
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