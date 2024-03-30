В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла

Сьогодні, 30 березня, в кількох областях України ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "'СУМИОБЛЕНЕРГО", ДТЕК та главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Така ж ситуація і в Донецькій області. "Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення", - повідомили в ДТЕК. Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання. Глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії. "В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації", - заявив Пронін. Оновлено о 19:32. За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення "Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - заявили в ДТЕК.