В кількох областях України ввели графіки аварійних відключень світла
Сьогодні, 30 березня, в кількох областях України ввели графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "'СУМИОБЛЕНЕРГО", ДТЕК та главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.
Така ж ситуація і в Донецькій області.
"Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення", - повідомили в ДТЕК.
Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.
Глава Полтавської ОВА своєю чергою заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії.
"В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина - дефіцит обсягу генерації", - заявив Пронін.
Оновлено о 19:32.
За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення
"Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - заявили в ДТЕК.
Російські масовані обстріли
Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.
Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.