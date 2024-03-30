Зеленський звільнив трьох своїх радників та двох уповноважених

Президент України Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази з'явилися у суботу, 30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).

Також глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208).

Кадрові зміни

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов. Відомо, що Данілов стане послом України у Молдові.

Також сьогодні стало відомо, що Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента.

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