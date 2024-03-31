У Львівській області атакований об'єкт інфраструктури, є загиблий
Російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області 31 березня. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.
Козицький зазначив, що атака тривала з 05:01 по 06:27. Ворог атакував крилатими ракетами об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю 24 та 29 березня.
Внаслідок атаки виникла пожежа, зруйнована адмінбудівля. Вогонь вже загасили.
Крім того, унаслідок атаки загинув чоловік. На місці "прильоту" триває розбір завалів.
"Під ними (завалами, - ред.) ще можуть бути люди", - зазначає Козицький.
Нічна атака
У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени. Відомо, що ворожі ракети долетіли аж до заходу України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього росіяни випустили вночі 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".
В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. Були знеструмлені кілька населених пунктів. Також в Одесі зупинилися трамваї та тролейбуси після нічної атаки.
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