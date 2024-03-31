Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": ППО збила 18 цілей

Росія в ніч на 31 березня вчергове атакувала Україну ракетами та дронами камікадзе. ППО збила 18 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Нічна атака

У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени.

Відомо, що росіяни цієї ночі запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників, через що в Україні була масштабна тривога.

Ворожі ракети долетіли аж до заходу України. Повітряні сили повідомляли про рух ракет напрямку у Львівської та Івано-Франківської областей.

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