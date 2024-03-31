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Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": ППО збила 18 цілей

Україна , Неділя 31 березня 2024 08:17
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Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": ППО збила 18 цілей Фото: Україну 31 березня атакували ракетами та дронами (колаж РБК-Украина)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 31 березня вчергове атакувала Україну ракетами та дронами камікадзе. ППО збила 18 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Всього росіяни випустили:

  • 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Саратовська область);
  • 11 ударних дронів Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Крим);
  • балістичну ракету "Іскандер-М" (Крим);
  • керовану авіаційну ракету Х-59 (Запорізька область).

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

Нічна атака

У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени.

Відомо, що росіяни цієї ночі запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників, через що в Україні була масштабна тривога.

Ворожі ракети долетіли аж до заходу України. Повітряні сили повідомляли про рух ракет напрямку у Львівської та Івано-Франківської областей.

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