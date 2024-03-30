Вибух у п'ятиповерхівці в Білій Церкві: кількість жертв зросла

У Білій Церкві Київської області кількість загиблих внаслідок вибуху в одній з квартир багатоповерхівці та пожежі збільшильшилася о двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)", - розповіли надзвичайники.

Також зазначається, що на місці події тривають роботи із гасіння пожежі, рятувальна операція, та із ліквідації наслідків.

У ДСНС додали, що психологічна допомога була надана 17 людям.

Крім того, надзвичайники оприлюднили відео з місця надзвичайної події.

Вибух у будинку в Білій Церкві 30 березня

Раніше сьогодні рятувальники повідомили, що о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківськогорайону надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета у 5-поверховому будинку на пров. Грузинському, у квартирі на 3-му поверсі.

Було встановлено, що внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково; горить квартира на 3-му та 4-му поверхах. Також з'ясувалося, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час локалізації пожежі у квартирі на 2-му поверсі виявили одну загиблу жінку. Водночас на 4-му поверсі працівники ДСНС врятували дитину.