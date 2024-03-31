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Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети, - Міноборони

Париж, Неділя 31 березня 2024 10:01
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Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети, - Міноборони Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він буде включати сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує Le Monde.

Він зазначив, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - сказав міністр.

За словами Лекорню, Франція також хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом системи Patriot.

Міністр додав, що Франція розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням. Ймовірно, їх можуть доставити в Україну вже цього літа.

Допомога Франції

Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Взимку президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.

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