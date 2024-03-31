Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети, - Міноборони

Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він буде включати сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує Le Monde.

Він зазначив, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - сказав міністр.

За словами Лекорню, Франція також хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом системи Patriot.

Міністр додав, що Франція розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням. Ймовірно, їх можуть доставити в Україну вже цього літа.