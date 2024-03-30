Росія атакувала інфраструктурний об'єкт під Полтавою
Російські загарбники в ніч на 30 березня атакували Полтавську область дронами-камікадзе. Під ударом був інфраструктурний обʼєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.
"Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", - зазначив очільник ОВА.
За словами Проніна, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Одеську область атакували "Шахеди", у регіоні працювала ППО.
Обстріл України 29 березня
Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.
Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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