Росія атакувала інфраструктурний об'єкт під Полтавою

Ілюстративне фото: окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту під Полтавою (Getty Images)

Російські загарбники в ніч на 30 березня атакували Полтавську область дронами-камікадзе. Під ударом був інфраструктурний обʼєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

"Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", - зазначив очільник ОВА. За словами Проніна, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. Нагадаємо, Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Одеську область атакували "Шахеди", у регіоні працювала ППО.