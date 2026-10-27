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Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT

17:02 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT Фото: окуповане місто Олешки Херсонської області (facebook.com_dmytro.lubinets)
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Мешканців тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, які погодяться на виїзд під час режиму тиші, спершу вивезуть до РФ чи Криму. Після цього люди зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, евакуйовані мешканці після прибуття до РФ чи на окупований півостров матимуть можливість виїхати на підконтрольну Україні територію.

FT нагадало про слова президента Володимира Зеленського, який наголошував, що російська сторона зробить усе можливе для розмінування території у такий спосіб, щоб спрямувати людей саме в бік Росії.

Глава держави заявляв, що окупанти планують використати цей процес у власних цілях. Зокрема, ворог прагне створити ілюзію, нібито тисячі українських громадян добровільно обирають виїзд до країни-агресорки.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні о 3:00 годині за київським часом на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США на інші зони бойових дій.

Детальніше про режим припинення вогню в Олешках - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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