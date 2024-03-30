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Росія вдарила по трьом містам Донецької області: є жертви й поранені

Донецька область, Субота 30 березня 2024 20:41
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Росія вдарила по трьом містам Донецької області: є жертви й поранені Фото: росіяни обстряляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли три міста в Донецькій області. В результаті ворожих ударів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Сьогодні, 30 березня, російська армія обстріляла з артилерії Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.

Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка - вона загинула у власній оселі.

    Надвечір окупанти обстріляли Курахове й Костянтинівку. Від російської атаки постраждало четверо цивільних.

    В Кураховому дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

    Тим часом під вогнем окупантів в Костянтинівці також опинились приватні будинки. Там поранення дістала 75-річна мешканка.

    З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні.

    Серед пошкоджених об’єктів:

    • житлові будинки містян;
    • лінія електромереж;
    • господарські споруди.

    Повітряні обстріли України 30 березня

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

    Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

    Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

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    Донецька область Війна Росії проти України Окупанти
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