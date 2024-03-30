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РФ подвоїла бойову частину ракети Х-101, обстріли стануть небезпечнішими, - ЗМІ

Субота 30 березня 2024 01:30
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РФ подвоїла бойову частину ракети Х-101, обстріли стануть небезпечнішими, - ЗМІ Фото: крилата ракета Х-101 подвоїла рушійну силу (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни модернізували крилату ракету повітряного базування Х-101. Замість стандартних 450 кг, агресор почав виготовляти нові ракети, оснащені збільшеною бойовою частиною вагою приблизно 800 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Полковник ГШ".

Зазначається, що йдеться не просто про збільшення ваги однієї бойової частини, а про розміщення двох окремих бойових частин. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети Х-101 під час останньої атаки ворога у ніч на 29 березня, фото яких опублікував паблік.

Фото: Telegram-канал "Полковник ГШ" (https://t.me/war_home)

Друга бойова частина має підготовлені елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів кубічної форми для підвищення бойової ефективності. Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної, стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака.

Видання Defence Express зазначає, що це зменшить дальність польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км (скоріше - менше), це не має великого значення.

"У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області в такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрувань", - йдеться у повідомленні.

РФ подвоїла бойову частину ракети Х-101, обстріли стануть небезпечнішими, - ЗМІФото: Defence Express (defence-ua.com)

Вперше про новацію було повідомлено у січні 2024 року під час пропагандистського візиту очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга" де виробляють ці крилаті ракети. Водночас, пише видання, інформація щодо варіанту з оснащенням Х-101 двома бойовими частинами прослідковується у російських джерелах з середини 2010-х років, ще на стадії розробки та випробувань цієї ракети.

Тоді зазначалося, що в одному з варіантів оснащення ракети бойова частина вагою 400 кг може бути розділена на дві. Перша може бути скинута на парашуті на дальності у 100 км від основної цілі. Тоді від такої реалізації відмовилися і повернулися до неї лише зараз. Однак який саме механізм скидання використаний у новій версії Х-101, наразі невідомо.

Ракетна атака на Україну 29 березня

В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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