Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні. Це відбудеться після повернення Конгресу з великодніх канікул.

Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента", - сказав Тернер в ефірі програми Face the Nation.

Конгресмен зазначив, що спікер Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну, як безпосередньо українському президенту Володимиру Зеленському, так і публічно.

"Він публічно зробив ці заяви, а також генсекретарю НАТО", - додав глава комітету з розвідки.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.