Більше 5,4 тисячі росіян, 90 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень
Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 5,4 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1088 одиниць озброєння й техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.
За тиждень втрати ворога склали:
- 5420 одиниць особового складу;
- 1088 одиниця озброєння та військової техніки.
Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші військові знищили:
- 90 танків;
- 146 бойових броньованих машин;
- 195 артилерійських систем;
- 5 РСЗВ;
- 20 установок ППО;
- 310 одиниць автотехніки;
- 45 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА", - додав Павлюк.
Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV)
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 березня, українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 442 170 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.