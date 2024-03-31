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Більше 5,4 тисячі росіян, 90 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Неділя 31 березня 2024 15:40
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Більше 5,4 тисячі росіян, 90 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень Фото: названо втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 5,4 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1088 одиниць озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали:

  • 5420 одиниць особового складу;
  • 1088 одиниця озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші військові знищили:

  • 90 танків;
  • 146 бойових броньованих машин;
  • 195 артилерійських систем;
  • 5 РСЗВ;
  • 20 установок ППО;
  • 310 одиниць автотехніки;
  • 45 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА", - додав Павлюк.

Більше 5,4 тисячі росіян, 90 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 березня, українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 442 170 військових.

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