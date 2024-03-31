Більше 5,4 тисячі росіян, 90 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 5,4 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1088 одиниць озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали: 5420 одиниць особового складу;

1088 одиниця озброєння та військової техніки. Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші військові знищили: 90 танків;

146 бойових броньованих машин;

195 артилерійських систем;

5 РСЗВ;

20 установок ППО;

310 одиниць автотехніки;

45 одиниць спецтехніки. "Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА", - додав Павлюк. Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV) Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 березня, українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 442 170 військових.