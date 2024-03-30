Грошей на закупку снарядів для України за ініціативою Чехії все ще бракує, - Естонія
Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує ERR.
Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.
"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур.
За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.
"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив він.
Ініціатива Чехії
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.
Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.
Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.
За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.