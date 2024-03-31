Росіяни цинічно похизувались ударом по енергетиці України
Російські терористи похизувались сьогоднішнім масованим обстрілом по території України та ударами по енергетичній інфраструктурі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони Росії.
"Повітряно-космічними силами Росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування та безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури та газовидобувної галузі України", - пише Міністерство оборони Росії.
Зазначається, що внаслідок удару, нібито, було порушено роботу підприємств оборонної промисловості, які займаються виготовлення та ремонтом озброєння, військової техніки й боєприпасів.
Ракетний обстріл 31 березня
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
- 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
- 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
- балістичною ракетою "Іскандер-М";
- керованою авіаційною ракетою Х-59.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 9 "Шахедів".
Як розповіло "Укренерго", цієї ночі терористи атакували високовольтні підстанції в південному регіоні України. Внаслідок ударів були застосовані аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах.
Усі наслідки нічної атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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