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Росіяни цинічно похизувались ударом по енергетиці України

Неділя 31 березня 2024 13:43
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Росіяни цинічно похизувались ударом по енергетиці України Фото: росіяни цинічно похизувались ударом по енергетиці України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи похизувались сьогоднішнім масованим обстрілом по території України та ударами по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони Росії.

"Повітряно-космічними силами Росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування та безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури та газовидобувної галузі України", - пише Міністерство оборони Росії.

Зазначається, що внаслідок удару, нібито, було порушено роботу підприємств оборонної промисловості, які займаються виготовлення та ремонтом озброєння, військової техніки й боєприпасів.

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедів".

Як розповіло "Укренерго", цієї ночі терористи атакували високовольтні підстанції в південному регіоні України. Внаслідок ударів були застосовані аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах.

Усі наслідки нічної атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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