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Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики

Україна, Субота 30 березня 2024 20:26
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Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики Фото: чи можливі блекаути в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів Російської Федерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Гринчук наголосила, що станом на зараз Україна здатна збалансувати систему і забезпечити її стабільну роботу.

"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", - зауважила заступниця міністра енергетики.

Російські обстріли енергетики

Російські терористи останнім часом посилили удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.

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ДТЕК Міненерго енергетики
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Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
Чи чекати Україні на блекаути: відповідь Міненергетики
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