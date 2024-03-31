У Фінляндії не виключають можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому

Фінляндія не виключає можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому. Але зараз у цьому нема потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен в інтерв'ю Financial Times.

На думку глави МЗС, президент Франції Еммануель Макрон вчинив вірно, коли змусив Росію роздумувати, якими можуть бути "червоні лінії" у підтримці України з боку Заходу.

"Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", - сказала Валтонен.

Ідея Макрона про відправлення військ

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.

Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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