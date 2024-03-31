Росія накопичувала "Калібри" і може їх застосувати найближчим часом, - Буданов

Російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - сказав Буданов.

Варто додати, що минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.