Росія накопичувала "Калібри" і може їх застосувати найближчим часом, - Буданов
Російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.
За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.
"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - сказав Буданов.
Варто додати, що минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.
Нічна атака
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього росіяни випустили вночі 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".
В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста.
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Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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