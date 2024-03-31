Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна, - поліція

Правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, яка була звільнена українськими воїнами рівно два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, і триває їхній розшук.

Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі - 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини російських окупантів.

За словами Нєбитова, саме поліцією було розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тисячі були скоєні саме у Київській області.

Звільнення Бучі два роки тому

Буча перебувала під російською окупацією 28 днів - з 3 по 31 березня 2022. За цей час військові РФ нищили її інфраструктуру, руйнували будинки обстрілами, піддавали тортурам та вбивали людей. Після того, як Сили оборони України вигнали з міста російських загарбників, у населеному пункті були виявлені числені братські могили, катівні, зафіксовані факти масових вбивств цивільного населення.

В Нацполіції додають, що станом на зараз зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Крім того, досі залишаються невпізнаними 180 тіл.

Як зараз виглядають Буча, Харків, Миколаїв та Херсон, а також інші міста-герої, - дивіться та читайте в матеріалі РБК-Україна.