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Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна, - поліція

Буча, Неділя 31 березня 2024 16:08
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Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна, - поліція Фото: меморіал загиблим у Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, яка була звільнена українськими воїнами рівно два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, і триває їхній розшук.

Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі - 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини російських окупантів.

За словами Нєбитова, саме поліцією було розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тисячі були скоєні саме у Київській області.

Звільнення Бучі два роки тому

Буча перебувала під російською окупацією 28 днів - з 3 по 31 березня 2022. За цей час військові РФ нищили її інфраструктуру, руйнували будинки обстрілами, піддавали тортурам та вбивали людей. Після того, як Сили оборони України вигнали з міста російських загарбників, у населеному пункті були виявлені числені братські могили, катівні, зафіксовані факти масових вбивств цивільного населення.

В Нацполіції додають, що станом на зараз зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Крім того, досі залишаються невпізнаними 180 тіл.

Як зараз виглядають Буча, Харків, Миколаїв та Херсон, а також інші міста-герої, - дивіться та читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, раніше заступник голови НПУ Андрій Нєбитов розповів, що наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою.

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