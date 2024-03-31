Росія оприлюднила фейк щодо просування військ під Бахмутом, - ISW

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення російським Південним угрупованням військ селища Іванівське на захід від Бахмуту. Аналітики Інституту вивчення війни наразі не знайшли візуальних доказів, які б підтверджували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в Донецькій області тривають позиційні бої на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Часів Яру та в межах Іванівського, а також на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Командир однієї з українських ударних безпілотних рот повідомив, що російські війська на Горлівському напрямку розмістили свої артилерійські системи на максимальній відстані від лінії фронту, намагаючись захистити їх від ударів українських безпілотників.

Він додав, що таке розміщення артилерійських систем ускладнює українським силам завдання ударів з більшої відстані. Також, за його словами, російські війська встановлюють пастки-приманки для українських ударних безпілотників, розміщуючи міни на фальшивих елементах обладнання, які детонують, коли безпілотник наближається до цілі.

Командуючий також зазначив, що російські війська залишаються в обороні на Горлівському напрямку. Біля Іванівського діють підрозділи 58-го окремого гвардійського батальйону спецназу (1-й АК "ДНР").