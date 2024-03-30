Росія почала зміцнювати кордони після рейдів добровольців: подробиці від ГУР
Росія почала зміцнювати кордони після рейдів добровольців. Зокрема окупанти почали тренувати новобранців та готувати укріплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
За даними ГУР, заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".
Особовий склад угруповань військ РФ "Курськ", "Брянськ" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.
Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.
Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення у Бєлгородській, Курській, Брянській областях та намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.
Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.
До того ж інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.
Реакція місцевих росіян
ГУР повідомляє, що серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в Кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння "терпіти" та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков'ї росіянами.
Рейд російських добровольців
"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.
Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.
Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.
Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.
Теракт під Москвою
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що під Москвою. Терористи розстрілювали росіян та підпалилювали виходи з метою блокування.
Згодом у Байдена назвали кремлівською пропагандою спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що "не було жодного зв'язку з Україною".
Крім того, Москва намагається прив'язати Захід до організації низки "терактів" проти РФ. На думку Інституту вивчення війни, основна мета Кремля - посилити внутрішню підтримку війни проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.