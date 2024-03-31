У Харкові знову вводять графіки погодинних відключень світла

У Харкові знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

У відомстві 31 березня оновили інформацію щодо ситуації в енергосистемі станом на сьогодні та зазначили, що харківські енергетики змушені повернутися до графіків погодинних відключень у місті.

В чому причина

В Міненерго пояснили, що такий крок пов'язаний із ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних російських обстрілів.

Іншим фактором також є недостатність локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", - передали в міністерстві.

Відключення світла у Харкові через обстріли

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих повітряних ударів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, кілька днів тому все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Додамо, що з 25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. Він триватиме, як планується, по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

Як раніше заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

Додамо, що 29 березня в Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що в період з 1 по 7 квітня Харкові планувалося застосувати оновлені графіки відключення електроенергії.