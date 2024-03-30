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Зеленський назвав головну ціль нинішніх російських ударів по Україні

Субота 30 березня 2024 21:38
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Зеленський назвав головну ціль нинішніх російських ударів по Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента Володимира Зеленського ввечері 30 березня.

"Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари - на енергетичне знекровлення України", - заявив глава держави.

Він зазначив, що українська сторона вже дала "всі необхідні сигнали" країнам-партнерам, та всі конкретні запити щодо допомоги із посиленням нашої протиповітряної оборони.

"Кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери - кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", - сказав Зеленський.

Президент також висловив вдячність тим керівникам держав і урядів, чиє "лідерство саме зараз проявляється, хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова".

Російські масовані удари по Україні

Зазначимо, російські окупанти останнім часом посилили масовані удари по території України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Так, наприклад, лише у ніч проти 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Також повідомлялося, що 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.

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