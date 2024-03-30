Зеленський назвав головну ціль нинішніх російських ударів по Україні
Російські окупанти своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента Володимира Зеленського ввечері 30 березня.
"Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари - на енергетичне знекровлення України", - заявив глава держави.
Він зазначив, що українська сторона вже дала "всі необхідні сигнали" країнам-партнерам, та всі конкретні запити щодо допомоги із посиленням нашої протиповітряної оборони.
"Кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери - кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", - сказав Зеленський.
Президент також висловив вдячність тим керівникам держав і урядів, чиє "лідерство саме зараз проявляється, хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова".
Російські масовані удари по Україні
Зазначимо, російські окупанти останнім часом посилили масовані удари по території України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Так, наприклад, лише у ніч проти 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.
Також повідомлялося, що 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
Сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.
За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.
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