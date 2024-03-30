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Під Маріуполем ЗСУ вдарили по С-300 та гусеничній техніці ворога, - мерія

Маріуполь, Субота 30 березня 2024 13:29
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Під Маріуполем ЗСУ вдарили по С-300 та гусеничній техніці ворога, - мерія Фото: ЗСУ вдарили по техніці ворога під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально - чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очами", - написав Андрющенко.

Як пояснив радник мера, йдеться про "трикутник" у Маріупольскому районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітне і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи.

За словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район тому, що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО.

Розташовані поруч із місцем влучання населені пункти наразі перекриті, росіяни шукають тих, хто надав координати.

Під Маріуполем ЗСУ вдарили по С-300 та гусеничній техніці ворога, - мерія

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

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