Під Маріуполем ЗСУ вдарили по С-300 та гусеничній техніці ворога, - мерія
Українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально - чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очами", - написав Андрющенко.
Як пояснив радник мера, йдеться про "трикутник" у Маріупольскому районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітне і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи.
За словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район тому, що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО.
Розташовані поруч із місцем влучання населені пункти наразі перекриті, росіяни шукають тих, хто надав координати.
Ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
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