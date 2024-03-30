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Зеленський анонсував продовження кадрових перестановок у владі

Субота 30 березня 2024 21:20
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Зеленський анонсував продовження кадрових перестановок у владі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни у державних інституціях продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. Це ще не все. Не всі рішення, які були підготовлені", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні, 30 березня, вже є нові укази стосовно радників на Банковій.

"Кожному дякую за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - заявив президент.

Ротація на Банковій

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сьогодні звільнив низку своїх радників та уповноважених. Так, своїми указами глава держави звільнив:

  • позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);
  • позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);
  • позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210).

Також Зеленський звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208). Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).

Детальніше про таку ротацію на Банковій і як Зеленський влаштував перестановки в РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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