РФ щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, щоб підтримувати війну, - розвідка Британії

Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Розвідка припускає, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.

"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - зазначає Міноборони Британії.

У Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.

"Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", - йдеться у зведенні.