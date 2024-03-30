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РФ щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, щоб підтримувати війну, - розвідка Британії

Субота 30 березня 2024 15:00
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РФ щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, щоб підтримувати війну, - розвідка Британії Фото: РФ щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів для війни проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Розвідка припускає, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.

"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - зазначає Міноборони Британії.

У Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.

"Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", - йдеться у зведенні.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Бої на цій ділянці фронту тривають.

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