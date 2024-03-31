В Одесі припинив роботу електротранспорт: в чому причина
Сьогодні, 31 березня, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.
"Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - пише міська рада.
Ракетний обстріл 31 березня
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
- 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
- 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
- балістичною ракетою "Іскандер-М";
- керованою авіаційною ракетою Х-59.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 9 "Шахедів".
Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.
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