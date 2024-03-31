Фото: в Одесі припинив роботу електротранспорт: в чому причина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 31 березня, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.

"Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - пише міська рада. Ракетний обстріл 31 березня Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну: 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;

11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";

балістичною ракетою "Іскандер-М";

керованою авіаційною ракетою Х-59. До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби. Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедів". Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.