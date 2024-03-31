Сили оборони зупинили чергову спробу прориву російської ДРГ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації 31 березня.

У військовому командуванні уточнили, що ворожі диверсанти хотіли прорватися у районі селища Стара Гута.

"Нашими підрозділами зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області", - йдеться у заяві Генштабу.

Також зазначається, що це селище протягом поточної доби зазнавало артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників.

У зведенні вказується, що на Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах досі фіксується присутність військ РФ. Також ворог проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Російські ДРГ

Нагадаємо, раніше в Сумській області прикордонники разом з бійцями Сил оборони завадили трьом спробам проникнення ДРГ ворога вглиб України. Це сталося 17 березня.

Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

Додамо, 14 березня спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Водночас залишається загроза з боку ДРГ з території Росії.