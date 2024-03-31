Вже 14 за 2 тижні. Росіяни знову скинули ФАБ-500 на Бєлгородську область, - ЗМІ

Авіація Збройних сил РФ знову завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, скинувши дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ-500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Зазначається, що ці дві авіабомби, що були скинуті росавіацією, були виявлені за 2 кілометри від села Крюкове Бєлгородської області. Їх знайшли вчора, 30 березня.

За даними російського видання, це вже 14-й подібний випадок за два тижні у регіоні.

На карті село Крюкове в Бєлгородській області РФ, в районі якого були виявлені скинуті авіабомби ФАБ-500 (фото: скрін google.com/maps)

Скидання російських бомб у Бєлгородській області

Перед тим випадок був зафіксований 20 березня у селах Введенська Готня та Замостя. Там з літаків ЗС РФ впали ФАБи

Ще дві ФАБ-500 знайшли 21 березня у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі в районі села Крюкове.

Наступного дня, 22 березня, дві ФАБ-250 були виявлені в районі населеного пункту Шалаєве Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Казинка.

25 березня авіабомбу ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлівського міського округу, а також ФАБ-250 - у районі села Зибине Борисівського району.

27 березня виявили ФАБ-500 у районі села Безсонівка.

Наступного дня, 28 березня, знайшли ФАБ-250 у районі села Безимено, потім ФАБ-500 у селі Нечаївка, та коригувану авіабомбу КАБ-1500 у Бєлгородському районі між селами Бессонівка та Весела Лопань

А 30 березня були виявлені дві авіабомби ФАБ-500 за 2 кілометри від села Крюкове.

В ЗМІ додають, що раніше житель Бєлгородської області написав заяву в Слідчий комітет РФ на військових, які неодноразово кидали бомби на регіон.