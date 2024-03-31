В Одеській області горів енергооб'єкт через падіння уламків дрона

Внаслідок російської атаки в Одеській області спалахнула пожежа на енергетичному об'єкті. Там упали уламки збитого "Шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у у Telegram.

Як зазначаються військові, під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура та промислові об'єкти. Бойова робота на півдні України тривала близько двох годин. В Одеській області вдалося збити вісім дронів-камікадзе.

Через падіння уламків безпілотника в Одеській області горів енергооб'єкт. Внаслідок цього було знеструмлено кілька населених пунктів. Люди не постраждали, вогонь вже ліквідували.

Херсонську область вночі атакували дронами і ракетами, зокрема, балістичною та керованою авіаційною. Росіяни поцілили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без постраждалих.