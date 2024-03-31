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В Бєлгородській області жаліються на обстріли, в одному з будинків сталась пожежа

Неділя 31 березня 2024 08:34
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В Бєлгородській області жаліються на обстріли, в одному з будинків сталась пожежа Фото: в Бєлгородській області жаліються на обстріли, в одному з будинків сталась пожежа (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області Росії жаліються на нібито ранкові обстріли. Внаслідок ударів почалась пожежа в одному з житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Як розповів Гладков, над територією Бєлгородської області та Бєлгорода було нібито збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

Згідно з попередньою інформацією, відомо про одного постраждалого - жінку, яка отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.

Тим часом в Бєлгороді були вибиті вікна в одній з квартир багатоповерхового будинку, а також пошкоджені 18 приватних житлових будинків. У двох будинках виникла пожежа.

"Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Аварійні служби виїхали на місця пошкоджень для усунення наслідків", - написав Гладков.

Фото: в Бєлгородській області жаліються на обстріли, в одному з будинків сталась пожежа (Getty Images)

У тому ж числі, як розповів губернатор, руйнування внаслідок атаки є в селищі Травневе, Дубове й Таврове.

Ситуація в Бєлгородській області

12 березня бійці "Російського добровольчого корпусу" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон України з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях. Через деякий час "Сибірський батальйон" взяв під контроль селище Горьковський Бєлгородської області. Добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах Російської Федерації.

23 березня мер Бєлгорода Вадим Дємидов повідомив про аварійне відключення електроенергії на двох вулицях міста після начебто атаки ЗСУ. Зокрема черговий обстріл регіону відбувся 26 березня. Тоді ж росіяни знову жалілись на руйнування інфраструктури й постраждалих.

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