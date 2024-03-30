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Все залишається можливим. У парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну

Франція, Субота 30 березня 2024 17:08
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Все залишається можливим. У парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну Фото: голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве (flickr.com/oireachtas)
Автор: Каріна Левицька

Парламент Франції досі вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну.

Про це заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".

Під час пресбрифінгу в Одесі Брон-Піве прокоментувала попередні заяви французького президента Еммануеля Макрона та заявила, що все залишається можливим.

"У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила вона.

Заяви Макрона про направлення військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.

Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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Франція Еммануель Макрон Війна Росії проти України
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