Что происходит в Раде в первый день: онлайн-трасляция

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня новоизбранные нардепы соберутся на первое заседание Рады

Заседание Верховной рады Украины 9 созыва назначено на 29 августа. Подробнее о том, как проходит торжественное заседание нового парламента - в материале РБК-Украина.

Как будет проходить первое заседание Рады 9 созыва

В ходе первого заседания новой Рады планируется, в частности, формирование депутатских фракций и групп, избрание главы парламента, подписание коалиционного соглашения. Кроме того, в ходе торжественного заседания выступит глава ВР 8 созыва Андрей Парубий и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, 29 августа нардепы могут проголосовать за нового премьер-министра. Также может быть представлен состав нового Кабинета министров.

Фото: повестка заседания Рады 29 августа (РБК-Украина)

Первое заседание новой Рады назначено на 29 августа

В ходе заседания подготовительной группы новоизбранных нардепов была определена дата проведения первого заседания новой Рады. В частности, на обсуждение выносились такие даты, как: 20, 29 августа и 3 сентября. Вместе с тем, в ходе обсуждения было принято решение провести торжественное заседание Рады 9 созыва 29 августа.

"Решение принято. Торжественное заседание пройдет 29 августа", - сказал глава подготовительной группы Дмитрий Разумков.

Засідання підготовчої депутатської групи Підготовче засідання Верховної Ради НАЖИВО! Залишайте свої думки у коментарях та діліться трансляцією з друзями Опубліковано espreso.tv Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

Подготовка к запуску новой Рады

9 августа состоялось первое заседание группы новоизбранных нардепов по подготовке к сессии новой Рады. В данную групу вошли представители пяти партий ("Слуга народа" - 17, ОПЗЖ - 3, "Батькивщина" - 2, "Европейская солидарность" - 2, "Голос" - 1), возглавил ее представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Фото: заседание подготовительной группы (РБК-Украина)

Кроме того, в ходе заседания 15 августа новоизбранные нардепы обсуждали формирование комитетов новой Рады. В ходе заседания было предложено сократить их число до 23.

Выборы в Раду

Президент Украины Влидимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении внеочередных выборов в Раду. Выборы в Раду состоялись 21 июля, в них приняли участие 22 политические партии - в общемандатном избирательном округе и более 3 тысяч кандидатов - по мажоритарным округам.

По результатам голосования, пятипроцентный барьер преодолели 5 партий: "Слуга народа" - 43,16%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, Партия "Голос" - 5,82%. Таким образом, в Раду по партийным спискам прошли 225 человек ("Слуга народа" - 124 мандата, ОПЗЖ - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность"- 23, "Голос" - 17 мандатов), еще 199 человек прошли в раду по мажоритарным округам. Таким образом, в Раду 9 созыва прошли 424 человека.