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Луценко написал заявление об отставке

Новости » Политика    29.08.2019 - 11:39
Луценко написал заявление об отставке
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отставку Луценко должна одобрить Рада

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Луценко написал заявление об отставке

"Давайте начнем с новости… Заявление президенту Украины Зеленскому. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", - отметил он.

Луценко написал заявление об отставке

Напомним, в начале августа Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная рада IX созыва.

Отметим, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Юрий Луценко занимал пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Руслана Рябошапки на должность главы ГПУ согласовали с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Добавим также, в конце июля Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор
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