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Рада утвердила список парламентских комитетов и их руководство

Новости » Политика    29.08.2019 - 21:25
Рада утвердила список парламентских комитетов и их руководство
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили два проекта постановлений

Верховная рада Украины утвердила список парламентских комитетов и их руководство, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии одобрили два соответствующих проекта постановлений.

За постановление №1003 о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов проголосовали 318 парламентариев. Постановление №1077 об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов поддержали 299 депутатов Рады.

Созданы 23 комитета Верховной рады.

  1. Комитет по вопросам аграрной политики
  2. Комитет по вопросам антикоррупционной политики
  3. Комитет по вопросам бюджета
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
  5. Комитет по вопросам экологической политики
  6. Комитет по вопросам экономического развития
  7. Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ
  8. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования
  9. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  10. Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС
  11. Комитет по вопросам молодежи и спорта
  12. Комитет по вопросам нацбезопасности
  13. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и городостроительства
  14. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
  15. Комитет по вопросам прав человека и реинтеграции временно оккупированных территорий
  16. Комитет по вопросам правовой политики
  17. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
  18. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР
  19. Комитет по вопросам свободы слова
  20. Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов
  21. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
  22. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  23. Комитет по вопросам цифровой трансформации

Проект постановления №1077 на данный момент отсутствует на сайте ВР. При этом документ ранее оказался в распоряжении РБК-Украина.

Напомним, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что распределение руководящих постов в комитетах Верховной рады Украины произошло на основе пропорционального принципа.

Как писало РБК-Украина ранее, на первом пленарном заседании Верховной рады 9 созыва сформировали парламентские фракции и депутатские группы.

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